Заявив, що "не дивився, скільки років": у Сумах в чоловіка знайшли 19 дисків із дитячим порно (відео)

Заявив, що "не дивився, скільки років": у Сумах в чоловіка знайшли 19 дисків із дитячим порно (відео)

Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Сумах поліція провела обшуки в квартирі місцевого жителя. Під час цього в нього знайшли 19 дисків із дитячим порно.

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Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.

За даними поліції, чоловік вдома зберігав диски із дитячою порнографією. На кадрах, які опублікувала поліція, видно, як копи під час обшуків увімкнули підозрюваному відео із дитячою порнографією. Поліцейські запитали його, скільки дівчатам на відео років. Підозрюваний це не зміг пояснити та заявив, що нібито "не дивися на те, скільки їм років".

"Не знаю, може їй 10, може 15", - заявив під час обшуків чоловік.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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