Заявка "у два кліки": Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні

У Міністерстві оборони анонсували "смартмобілізацію" в Україні. Завдяки ініціативі українці зможуть подати заявку на мобілізацію та обрати відповідну спеціальність в електронному режимі.

Про це в інтерв'ю "Армія Inform" заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - пояснила вона.

Крім того Черногоренко наголосила, що у питанні мобілізації дуже важливий рекрутинговий підхід. Адже коли людина розуміє свій шлях у війську і може контролювати його через власний вибір, "питання щодо електронних повісток і їхнього існування втрачає актуальність".

"Людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це - цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці. Так, ЗСУ наразі — це найбільший працедавець у країні. Він може боротися за найкращих людей із цивільного життя. І тоді ми станемо ще швидшими і ще технологічнішими", - зауважила заступниця міністра оборони.

За її словами, ідея запровадження електронних рапортів ефективна. Наразі її втілюють у життя.

"Електронний рапорт - це коли військовий у два кліки надсилає документ своєму командиру та отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні", - пояснила Черногоренко.

Вона наголосила, що застосунок "Армія+" має стати центральним продуктом цифровізації. Сюди ж має підтягуватися медична картка, зарплата військовослужбовця, тощо.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку 2024 року. Кожен військовозобов’язаний зможе закинути запит через електронний кабінет до інших реєстрів і таким чином поповнити або актуалізувати свої дані у реєстрі "Оберіг".

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