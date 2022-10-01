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Заявка України на вступ до НАТО: Кулеба обговорив зі Столтенбергом подальші кроки

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Заявка України на вступ до НАТО: Кулеба обговорив зі Столтенбергом подальші кроки

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбенргом заявку України на вступ до Альянсу.

30 вересня Україна подала заявку України на членство до НАТО. 1 жовтня голова МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із генсеком НАТО Єнсон Столтенбергом та обговорив з ним подальші кроки щодо вступу України до Альянсу.

Про це український дипломат написав на сторінці у твітері.

"Я мав розмову з генсеком НАТО, під час якої детально проінформувати його про заявку України на членство. Ми домовилися підтримувати контакт з цього приводу та обговорили подальші практичні кроки НАТО щодо підтримки України у протидії російській агресії", - йдеться у дописі Кулеби.

За підсумками розмови політики домовилися підтримувати контакт з приводу заявки України на вступ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Того ж дня генсек НАТО зібрав пресконференцію, на якій сказав, що двері Альянсу залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що щойно Україна переможе у війні, не буде жодної перепони для вступу до НАТО.

Чому Столтенберг не дав чіткої відповіді про вступ України до НАТО? | Дмитро Кулеба

Чому Столтенберг не дав чіткої відповіді про вступ України до НАТО? | Дмитро Кулеба

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
338
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