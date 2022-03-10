Заявки на отримання продуктових наборів у Києві: у КМДА надали контакти

Роз'яснення щодо заявок на отримання продуктових наборів.
У КМДА роз'яснили, що для подання заявки на отримання продуктових наборів киянам потрібно звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання.
Територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Ідеться про:
- осіб з інвалідіністю
- родини, в яких виховуються діти з інвалідністю
- самотніх людей літнього віку
- паліативних хворих
- осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.
Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.
- Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
вул. Котельникова, 32/11
0444509166
- Голосіївський район
вул. Л. Толстого, 25/2
0442350040
- Дарницький район
вул. Вербицького, 9-І
0445624730
- Деснянський район
вул. Будищанська, 4
0445337251
- Дніпровський район
вул. Курнатовського, 7-А
0445120035
- Оболонський район
вул. Озерна, 18-А
0444140941
- Печерський район
вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
0667330730
- Подільський район
вул. Братська, 15/9
0444250512
- Святошинський район
вул. Жмеринська, 22-А
0444059275
- Солом’янський район
б-р В. Гавела, 83-А
0444977327
- Шевченківський район
вул. Сальського, 11-А
0444670014
Також у КМДА наголосили, що 15-51 не приймає заявки на продуктові набори. Наразі у будинкових чатах та районних групах в соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51.
Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч.