"Важливий сигнал для міжнародних інвесторів": заявку України на членство в ОЕСР розглянуть вже наприкінці вересня

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з головами іноземних дипломатичних представництв, яка була присвячена вступу України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Стало відомо, що заявка України на набуття членства в ОЕСР розглядатиметься на засіданні Ради Організації наприкінці вересня поточного року, а офіційний запит на приєднання до Робочої групи ОЕСР має бути розглянутий під час засідання цього органу 10-14 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Україна прагне вступити до Організації економічного співробітництва та розвитку і приєднатися до робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. Єрмак наголосив, що навіть під час такої страшної повномасштабної війни Україна рухається шляхом реформ, і на це принципово налаштований президент Володимир Зеленський.

Тому Андрій Єрмак попросив дипломатів сприяти підтримці їхніми країнами відповідних рішень.

"Завдяки унікальному досвіду щодо підтримки процесу повоєнного відновлення ОЕСР має виступати одним із ключових міжнародних гравців під час відбудови України. Але нам важливо не просто відновити українську економіку після війни. Ми прагнемо побудувати надзвичайно успішну демократичну країну", – зазначив керівник ОП.

За словами Єрмака, для України також дуже важливими є участь і членство в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом, адже наша держава наполегливо працює над тим, щоб процеси в її публічному та приватному секторах були максимально прозорими та підзвітними.

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"Післявоєнна Україна має стати надзвичайно привабливою для інвестицій. Для цього кожен інвестор має бути впевненим, що його законні права та інтереси будуть захищені. Тому ми працюємо над посиленням антикорупційних інституцій, над реформою системи правосуддя, зміцненням усіх правоохоронних органів", – сказав Андрій Єрмак.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк зі свого боку висловила підтримку прагнення України до членства в ОЕСР та її Робочій групі щодо боротьби з хабарництвом.

"Я вважаю, що це дуже позитивний сигнал щодо зобов'язань України стосовно боротьби з корупцією та продовження реформ. Це буде важливий сигнал для міжнародних інвесторів, зокрема американської бізнес-спільноти", – зазначила вона.

Нагадаємо, в Офісі президента України відбулася зустріч групи під керівництвом Андрія Єрмака, що працює над приєднанням України до Організації економічного співробітництва та розвитку, – зустріч з послами G7 та інших держав-партнерів. У межах зустрічі в ОП дипломатам були представлені деталі ініціативи України зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

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