Заяву до поліції в Україні можна буде подати онлайн: коли запрацює послуга

Заяву до поліції в Україні можна буде подати онлайн: коли запрацює послуга

Терміни створення і введення до активного користування цієї послуги поки не відомі.

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство внутрішніх справ планують створити можливість подавати заяви до поліції онлайн.

Про це віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв’ю BBC Україна.

"Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ (Денис Монастирський, - ред.), ми провели з ним зустріч. Один з проектів, які ми плануємо зробити, — це подача заяви в поліцію онлайн. Поки не можу анонсувати конкретну дату, є план, над яким ми працюємо", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв’ю BBC Україна заявив, що "тисячу за вакцинацію" українці зможуть отримати уже з 20-21 грудня.

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