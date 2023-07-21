Заяву Ткаченка про відставку розглянуть на найближчому пленарному засіданні

Після доручення президента Зеленського розглянути заміну очільнику Мінкульту Олександру Ткаченку той подав у відставку. Його заяву розглянуть вже незабаром.

Заяву про звільнення чинного міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, до Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою.

"Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський запропонував очільникові уряду Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Траченка.

Однак Ткаченко не став чекати, поки його замінять, і сам подав у відставку. "Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання", - написав він у соціальних мережах.

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