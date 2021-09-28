"Заїжджай і живи": Малюська запропонував купити в'язниці, які виставлять на аукціон

"Заїжджай і живи": Малюська запропонував купити в'язниці, які виставлять на аукціон

Міністр вважає, що будівлі колишніх в'язниць є вигідними для інвестицій.

Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував купити в'язниці, які виставлять на аукціоні восени.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Йдеться про Ковельску колонію (Волинська область), Івано-Франківську установу виконання покарань №12 та Миколаївську виправну колонію №50.

Ковельська колонія:

Стартова ціна 41 624 692 грн.

Земельна ділянка 4,86 га.

Малюська назвав стан об’єкта — "заїжджай і живи".

Івано-Франківська установа виконання покарань №12 (Долинський район, с.Тростянець)

Стартова ціна 7 858 392 грн.

Земельна ділянка – більше 67 га, на якій Малюська пропонує зробити гольф-клуб

Миколаївська виправна колонія №50 (Львівська область, Миколаївський район, с.Держів)

Стартова ціна – 17 116 000 грн.

Площа – 15,5 га.

Очільник Мін’юсту назвав колонію "економ" варіантом для спартанців.

Facebook/Денис Малюська

Також він нагадав, що досі не продані колонії у Коцюбинському та Одесі.

Раніше Денис Малюська розповів, що Лук'янівське СІЗО можуть зробити готелем.

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