"Заїжджай і живи": Малюська запропонував купити в'язниці, які виставлять на аукціон

Міністр вважає, що будівлі колишніх в'язниць є вигідними для інвестицій.
Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував купити в'язниці, які виставлять на аукціоні восени.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Йдеться про Ковельску колонію (Волинська область), Івано-Франківську установу виконання покарань №12 та Миколаївську виправну колонію №50.
Ковельська колонія:
- Стартова ціна 41 624 692 грн.
- Земельна ділянка 4,86 га.
Малюська назвав стан об’єкта — "заїжджай і живи".
Івано-Франківська установа виконання покарань №12 (Долинський район, с.Тростянець)
- Стартова ціна 7 858 392 грн.
- Земельна ділянка – більше 67 га, на якій Малюська пропонує зробити гольф-клуб
Миколаївська виправна колонія №50 (Львівська область, Миколаївський район, с.Держів)
- Стартова ціна – 17 116 000 грн.
- Площа – 15,5 га.
Очільник Мін’юсту назвав колонію "економ" варіантом для спартанців.
Також він нагадав, що досі не продані колонії у Коцюбинському та Одесі.
Раніше Денис Малюська розповів, що Лук'янівське СІЗО можуть зробити готелем.