Займалася конярством та їздила до Польщі: екскомбриг ТрО забезпечив незаконні виплати дружині

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому командиру бригади тероборони та його трьом підлеглим. Вони організували схему, за якою дружина командира незаконно отримала понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У липні 2023 року посадовець влаштував свою дружину на посаду стрільця в підпорядковану йому бригаду. Щоб приховати порушення, подружжя навіть офіційно розлучилося, але зберегло родинні зв'язки. Далі комбриг залучив до оборудки двох командирів підрозділів, які підробили документи про участь жінки в бойових діях.

Слідчі дії / Фото: Державне бюро розслідувань

"Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди. Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії / Фото: Державне бюро розслідувань

Колишньому командиру бригади, його дружині та двом підлеглим повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Окрім цього, чоловіки та ще один підлеглий комбата підозрюються у службовому підробленні, а жінка — у самовільному залишенні військової частини. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Питання про обрання запобіжних заходів наразі вирішується.

Нагадаємо, в Україні назріває черговий скандал. Агенція оборонних закупівель Міноборони підписала контракт на постачання протитанкових мін M6A2. В документах на купівлю зазначено, що рік виробництва мін – "1941+".

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