"Займалися неподобством" - Данілов про фігурантів масштабних обшуків та підозр українським "топам"

Олексій Данілов пояснив, що доказову базу щодо всіх цих осіб, у кого були обшуки і яким вручили підозру, збирали місяцями.

Масштабні обшуки, звільнення та підозри в Україні пов'язані із початком процесу очищення держави від причетних до економічних злочинів осіб.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов заявив, що учорашні обшуки, які проводила СБУ спільно з Бюро економічної безпеки, відбувалися в людей, "які забули про честь" і "займалися неподобством, зокрема під час війни". За його словами, це лише початок "великого шляху очищення" країни.

"Це (обшуки, проведені 1 лютого — ред.) лише початок активних дій і роботи, яка відпрацьовувалася місяцями для того, щоб зібрати доказову базу за всіма цими елементами. І ми перебуваємо на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули, що таке честь, держава та країна і займалися неподобством, зокрема під час війни", — сказав секретар РНБО.

Данілов також розповів, що в РНБО є так зване "санкційне досьє". Відповідаючи на запитання, чи будуть реальні посадки, у разі доведення вини тих чи інших осіб, Данілов відповів, : "Якщо ви скоїли злочин, то майте на увазі: обов'язково за нього відповідатимете. Ба більше, я можу сказати, що президент з великою ймовірністю буде виступати за максимальне покарання тих людей, які під час війни займаються такими неподобствами".

"Все відслідковується. Якщо хтось вважає, що він може допомагати тим людям, на яких наша країна наклала санкції, він глибоко помиляється", — сказав посадовець.

Масштабні обшуки 1 лютого

1 лютого 2023 року українські правоохоронці провели обшуки у низки українських посадовців та експосадовців.

Зокрема, за даними керівника фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, обшуки були у Податковій; у колишнього очільника МВС Арсена Авакова через авіакатастрофу у Броварах, у київського забудовника і народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столара.

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СБУ пояснила, що підозрює Столара у причетності до "відмивання" коштів для кума Путіна Медведчука та громадян Росії, які перебувають під санкціями в Україні

Також із обшуками прийшли силовики і до бізнесмена Ігора Коломойського у справі "Укрнафти"

Крім того, за даними ЗМІ, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Повідомили про нову підозру і президенту "Мотор Січі". СБУ викрила гендиректора В'ячеслава Богуслаєва на співпраці з терористами "ДНР" після повномасштабного вторгнення Росії до України.

За даними ЗМІ, підозру отримав і Ігор Насалик, який очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обшуки у топпосадовців та звільнення керівництва митниці, назвав 1 лютого "плідним днем у протистоянні тим, хто намагався послаблювати Україну".

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