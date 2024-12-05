Займалися підпалами в Україні: СБУ та Нацполіція затримали п’ятьох поплічників російських спецслужб

Їм загрожує до 10 років тюрми.

СБУ та Нацполіція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами в Україні на замовлення окупантів. Злочинці діяли на Київщині та Тернопільщині, намагаючись знищити військову техніку та адмінбудівлі за допомогою легкозаймистих сумішей.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На Київщині правоохоронці затримали 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю, розбій і шахрайство. Після виходу на волю він погодився на співпрацю з ворогом і спробував підпалити позашляховик ЗСУ. Його затримали на місці.

Ще двоє поплічників були викриті у Фастівському районі після того, як підпалили позашляховик десантників і надіслали "звіт" своєму російському куратору.

"За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій", - йдеться в повідомленні.

В Тернопільській області затримали двох молодиків, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради, підпаливши її після розбиття вікна.

Затриманим оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ та правоохоронці затримали дві групи підпалювачів, які на замовлення РФ діяли на Харківщині та Черкащині.

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