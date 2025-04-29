Займалися підпалами у різних регіонах України: СБУ затримала чергових зрадників

СБУ затримала підпалювачів

Реклама

СБУ затримала ще 4-х зрадників, які працювали проти нашої держави на сході, півночі та заході України. На замовлення РФ вони займалися підпалами у різних регіонах України.

Про це повідомляє СБУ.

Де діяли зрадники

У Харкові затримано 15-річну школярку, яка спалила два службові позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на східному фронті;

У Львові “по гарячих слідах” затримано двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці;

У Чернігові викрито 41-річного місцевого жителя, який раніше притягувався до відповідальності за наркоторгівлю. Цього разу рецидивіст намагався знищити адмінбудівлю ТЦК за допомогою “коктейлю Молотова”, який виготовив за інструкцією російського куратора.

“Під час обшуків у фігурантів вилучено легкозаймисті суміші, які вони використовували для вчинення підпалів. Також виявлено телефони із доказами роботи на РФ”, — йдеться у повідомленні.

Реклама

За всіма викритими фактами слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який "зливав" локації мінних полів ЗСУ та чекав на окупацію Донеччини. Ним виявився 41-річний таксист з Краматорська.