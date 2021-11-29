Займався сексом із 14-річною: у Кропивницькому суд оштрафував на понад 200 тисяч гривень чоловіка за розпусні дії

Займався сексом із 14-річною: у Кропивницькому суд оштрафував на понад 200 тисяч гривень чоловіка за розпусні дії

Чоловіка внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

У м. Кропивницький засудили чоловіка, який займався сексом із 14-річною дівчинкою. Він також повинен сплатити потерпілій 203 тисячі гривень моральної компенсації.

Про це йдеться у рішенні Кіровського районного суду.

За даними суду, чоловік 8 вересня 2021 року запросив до себе в квартиру 14-річну дівчину. Чоловік спочатку оголився перед нею, а потім зайнявся із дитиною сексом. При цьому він знав про вік дівчини, проте його це не зупинило.

"Чоловік вчинив дії сексуального характеру, а саме приспустив шорти та оголив свій статевий орган, при цьому торкаючись його руками. Також чоловік вступив у природній статевий акт з неповнолітньою, а потім продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, вступив з останньою у неприродний статевий акт шляхом орального проникнення в тіло іншої особи", - йдеться у судовому вироку.

Також чоловік повторив це 11 вересня. Проте тоді на тілі дитини виявили легкі тілесні ушкодження. Підозрюваний у "Телеграмі" домагався неповнолітньої, пропонуючи їй зустрітись.

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.155, ч.1 ст.156-1, ч.1 ст.156 КК України. Між підозрюваним та потерпілою суд затвердив угоду. Підозрюваного засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін 3 роками обмеження волі. Також чоловік повинен сплатити неповнолітній 203 тисячі гривень моральної компенсації. З цих коштів на момент суду він уже виплатив дівчині 60 тисяч гривень.

Чоловіку заборонили писати та наближатись до дівчини. Також засудженого внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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