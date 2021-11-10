Займався сексом з 15-річною за гаражами: у Полтавській області суд покарав чоловіка

Займався сексом з 15-річною за гаражами: у Полтавській області суд покарав чоловіка

Чоловіка звинувачували у статевих зносинах з особою, яка не досягла 16-річного віку.

У Автозаводському районному суді Кременчука винесли вирок чоловікові, якого звинуватили у сексі з неповнолітньою. Суд дав любителю сексу з юними дівчатами два роки обмеження волі, замінивши їх іспитовим терміном на півтора роки.

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Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Подія сталася у травні 2020 року у Кременчуці. Чоловік зустрівся з дівчиною випадково, спершу вони грали в карти, а потім вирішили віддатися тілесним утіхам і пішли за гаражі й зайнялися сексом.

За цим заняттям пару застукав вітчим дівчини, який пішов на пошуки падчірки, бо та довго не виходила на зв'язок. Дівчина злякалася покарання від батьків і заявила, що її зґвалтували.

У суді дівчина підтвердила, що обмовила чоловіка і сказала, що секс відбувався за взаємною згодою. Сам обвинувачений наголосив на тому, що не знав про вік дівчини.

Зважиючи на всі обставини, суд дав чоловікові два роки обмеження волі, але замінив їх іспитовим терміном на півтора роки.

Нагадаємо, що у Києві зловмисник пообіцяв допомогти 19-річній потерпілій із працевлаштуванням, однак під час зустрічі він відібрав у її речі та зґвалтував.

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