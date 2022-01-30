Займався сексом з клієнтками та знімав відео: в Івано-Франківську затримали масажиста через поширення порно

Займався сексом з клієнтками та знімав відео: в Івано-Франківську затримали масажиста через поширення порно

Жінки про знімання інтимного відео знали.

В Івано-Франківську затримали 27-річного масажиста, який займався сексом із клієнтками, а відео публікував в Інтернеті.

Про це повідомляє "ТРК 3-Студія".

За даними видання, підозрюваний працював масажистом. Він орендував квартири, де робив масаж жінкам. Із деякими клієнтками чоловік займався інтимом та знімав це на відео. Порнографію підозрюваний публікував на одному із платних порнорнографічних сайтів.

Начальник відділу міграційної поліції ГУНП в Івано-Франківській області Юрій Довган розповів, що жінки про знімання інтимного відео знали.

"Жінки приходили до нього. І ті, з якими у нього складалися особисті стосунки, він знімав відео за їхньої добровільної згоди. Вони стверджують, що не давали йому дозволу розповсюджувати це в Інтернеті", - сказав правоохоронець.

Затриманий пояснив, що публікував відео через матеріальну скруту. Поліція каже, що вони виявили порнографічне відео під час моніторингу Мережі.

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