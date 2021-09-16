Займає посаду не просто так: під Одесою чиновниця перевдяглася в балерину і станцювала на дні народження мера (відео)

Завідувачка відділу культури станцювала партію "Вмираючого лебедя" із "Лебединого озера".

У Чорноморську Одеської області міського голову з днем народження привітали працівники міської ради. Крім вербальних поздоровлень мер отримав і приватний танець від підлеглої - вона станцювала балет.

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Відео виступу чиновниці потрапило у Мережу.

На кадрах видно, як до сесійної зали вбігла жінка у балетній пачці і станцювала на пуантах партію помираючого лебедя з "Лебединого озера". Танцівницею виявилася очільниця відділу культури Чорноморської міської ради Юлія Крістанова.

Виступ чиновниці користувачі Мережі загалом оцінили позитивно, мовляв, жінка добре танцює, а відділ культури мають очолювати люди, які самі щось вміють і тямлять у мистецтві.

"Займає місце не просто так", - написали дописувачі в коментарях.

Поки Юлія Крістанова виконувала "Лебедине озеро", її виступ супроводжував "закадровий" текст про "темні сили, які руйнують місто".

Під час балету до сесійної зали Чорноморська зайшов "чумний лікар", якого зрештою "переміг" чинний мер і іменинник Василь Гуляєв.

Під Одесою чиновниця станцювала балет на дні народження мера

Нагадаємо, що керівниця Черкаського палацу молоді публічно та грубо висловила своє обурення незвичними для неї іменами дітей.

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