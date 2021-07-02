Зайнялись сексом у центрі міста: в Жмеринці парочка не стримала пристрасті серед білого дня (фото)

Зайнялись сексом у центрі міста: в Жмеринці парочка не стримала пристрасті серед білого дня (фото)

Для втіх чоловік і жінка обрали територію колишнього речового ринку.

У центрі Жмеринки, що у Вінницькій області, чоловік з жінкою зайнялись сексом. Пара вирішила покохатися серед білого дня на території колишнього речового ринку.

Інтимні втіхи потрапили в об'єктив камер очевидців. Відео з'явилось у місцевій групі "ДТП Жмеринка" в соцмережі, але днями було видалене.

фото / "ДТП Жмеринка", Instagram

Місцеві мешканці у соцмережах зазначають, що коханці не соромились перехожих. Така поведінка чоловіка та жінки піддалась критиці з боку жмеринчан.

Нагадаємо, вчитель інформатики в Житомирській області у школі зайнявся сексом із ученицею 8 класу, якій ще не виповнилось 16 років.

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