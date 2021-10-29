Зайнялося на кухні: у Дніпрі на пожежі в багатоповерхівці живцем згоріли двоє людей

Зайнялося на кухні: у Дніпрі на пожежі в багатоповерхівці живцем згоріли двоє людей

Дані загиблих встановлюють правоохоронці.

У Дніпрі вночі 29 жовтня сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

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Як стало відомо, пригода сталася у 16-поверховому будинку на вулиці Академіка Янгеля у Чечелівському районі міста. Там на 11 поверсі 16-поверхового будинку спалахнула трикімнатна квартира.

“Рятувальники встановили, що займання виникло в приміщенні кухні, трикімнатної квартири. Вогонь почав розповсюджуватись по всій території оселі. Полум’я знищило речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири. Під час ліквідації пожежі, вогнеборцями було виявлено два тіла без ознак життя. Дані встановлюються”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме стало причиною того, що сталося, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що на Закарпатті в пожежі загинули жінка та її 4-річний онук.

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