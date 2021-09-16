Зайнявся сексом в готелі з 13-річною: у Рівненській області судитимуть 22-річного чоловіка

Зайнявся сексом в готелі з 13-річною: у Рівненській області судитимуть 22-річного чоловіка

Мати дівчинки звернулась до поліції.

У Рівненській області судитимуть 22-річного чоловіка через те, що він у готелі зайнявся сексом із 13-річною дівчинкою.

Про це повідомили у Нацполіції Рівненської області.

За даними слідства, 13-річна дівчинка разом із подругами перебувала на території готельно-розважального комплексу. О 2 год. ночі до неї підійшов малознайомий чоловік, який запропонував 13-річній поспілкуватись. Згодом 22-річний чоловік та 13-річна дівчинка зайнялись сексом на території готелю. За даними поліції, все сталось "без жодного супротиву дівчини". Мати дитини звернулась до поліції.

"За фактом вчинення сексуальних дій, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди за частиною 4 статті 152 КК України 22-річному жителю Рівненського району слідчі відділення поліції №1 (м. Рівне) повідомили про підозру", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що він "на той момент не зрозумів, що дівчинці лише 13 років". Також повідомляється, що молодик уже раніше був судимим за крадіжки. За секс із малолітньою чоловіку може загрожувати від 10 до 13 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню.

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