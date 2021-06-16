Зайнявся сексом з 8-класницею у гімназії: у Житомирській області покарали вчителя

Суд визнав вчителя винним та засудив його до одного року обмеження волі.

Вчитель інформатики Народицької гімназії, що у міста Народичі Житомирської області, в школі зайнявся сексом із ученицею 8 класу, якій ще не виповнилось 16 років. У судді підозрюваний та потерпіла уклали угоду про примирення.

Про це йдеться у вироку Народицького районного суду Житомирської області, який оприлюднили 7 червня.

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За даними суду, вчитель та школярка на території гімназії двічі займались сексом. Сталось це в грудні 2020 та у січні 2021 року. Слідство встановило, що вчитель інформатики та учениця 8 класу були в підсобному приміщенні в гімназії. Там за згодою неповнолітньої педагог зайнявся із нею сексом.

"Вчитель інформатики, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на статеві зносини з неповнолітньою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, за її добровільною згодою вступив з нею в неприродні статеві зносини шляхом здійснення орогенітального контакту, та після цього здійснив з нею природній статевий акт", - йдеться у вироку суду.

Під час засідання вчитель свою вину визнав та попросив суд затвердити угоду про примирення між ним та потерпілою. Представники школярки не заперечували проти цього.

Суд визнав вчителя винним та присудив йому один рік обмеження волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області 19-річний хлопець може сісти на 5 років за секс із неповнолітньою.

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