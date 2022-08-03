Зайшли з тилу: бійці "Азова" знищили 7 вантажівок окупантів поблизу російського кордону на Харківщині (відео)

Вони знищили ворожу техніку та особовий склад.

Про це повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький та підтвердив свої слова відео з етапами операції.

"Ще одна успішна спецоперація ССО "Азов" Харків. Впритул до російського кордону в тилу ворога знищили 7 вантажівок із боєкомплектом та 2 авто охорони. І маскування не допомогло", - розповів Білецький.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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