Зайшов до храму і почав все перевертати: у Вінниці чоловік напав із ножем на священника (фото)

Під час інциденту священник перебував у приміщенні.

У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який із ножем напав на священника.

Про це Суспільному повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська.

"На місці працюють правоохоронці. Священнослужителю в лікарні надається медична допомога. Питання про госпіталізацію ще не вирішено", – розповіла Маєвська.

Підозрюваного затримали.

Пресслужба Вінницької єпархії УПЦ пише, що зловмисник зайшов до храму і почав все перевертати. Настоятель храму саме перебував у алтарі, священник відреагував на шум та попрямував до чоловіка.

Фото: eparhia.vn.ua

"Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священику горло. На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали", - зазначили у відомстві.

Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей Антоній прооперований та перебуває в реанімації у одній з лікарень Вінниці.

Нагадаємо, на Хмельниччині стався скандал через відспівування загиблого українського захисника.

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