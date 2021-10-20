Зайшов із залізним прутом у руках: у Миколаєві контролера тролейбуса побив пасажир у військовій формі

Контролер отримав струс мозку.

У Миколаєві у міському тролейбусі пасажир побив контролера. Працівника КП ушпиталили до лікарні.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інцидент стався учора, 19 жовтня. Контролери комунального підприємства "Миколаївелектротранс" працювали у салоні тролейбуса, коли на зупинці з салону вийшов пасажир у військовій формі, який в руках тримав загорнутий у газету металевий прут.

"Я перевіряв задню частину тролейбуса, моя колега була в передній частині. Йому відчинили не одразу, якась заминка була. Він вийшов, ми також. Я запитав у колеги: "Що сталося?". Кажу їй: "Він з прутом, нехай йде собі". А він, може, почув це, та й ударив мене три рази в обличчя, у вухо – ще кров залишилась", – розповідає потерпілий контролер Борис Шут.

Після інциденту чоловіка госпіталізували до лікарні. У нього діагностували струс мозку.

"Я на цього чоловіка не ображаюсь. Хоча в цього чоловіка ми нічого не перевіряли. Я не буду писати заяву до поліції, якось не віриться, що його знайдуть", – говорить Борис Шут.

За словами директора підприємства "Миколаївелектротранс" Юрія Сметани, побиття контролера оформили як виробничу травму.

"Це сталося в новому тролейбусі, в якому є камери відеоспостереження, і вже за 30 хвилин ми мали відео тієї людини, яка скоїла такі дії. Ми його передали до поліції", – розказав Юрій Сметана.

За словами речниці Нацполіції Миколаївської області Антоніни Лашти, поліція проведе перевірку цього випадку.

"Вказаний факт зареєстрований. Очікуються висновки фахівців щодо ступеня тяжкості отриманих контролером тілесних ушкоджень", – розказала Антоніна Лашта.

На комунальному підприємстві обіцяють купити бодікамери усім контролерам, щоб не було питань, що вони і не так і кому із пасажирів сказали.

Нагадаємо, що у Харкові хлопець відмовився платити за проїзд у тролейбусі. Після того, як його вигнали з транспорту, то він розбив скло дверей.

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