Зайшов слідом у ліфт і дістав ніж: у Києві чоловік під загрозою смерті зґвалтував жінку

Зайшов слідом у ліфт і дістав ніж: у Києві чоловік під загрозою смерті зґвалтував жінку

Якщо в суді буде доведено його вину, за ґрати він відправиться на термін до п'яти років.

У Києві чоловік під приводом смерті згвалтував 36-річну жінку в кабіні ліфта. За це злочинцю загрожує до п'яти років в'язниці.

Про це повідомили в Національній поліції Києва.

Як стало відомо, подія трапилася на проспекті Петра Григоренка. У поліцію звернулася сама потерпіла, яка заявила, що за нею в під'їзд зайшов чоловік, дістав ніж і, під загрозою фізичної розправи, згвалтував її.

Підозрюваного у скоєнні злочину правоохоронці виявили після того, як переглянули записи з камер спостереження. Ним виявився 30-річний уродженець Луганської області.

“Чоловік зайшов за потерпілою у під’їзд, пригрозив їй ножем у ліфті та вчинив проти її волі дії сексуального характеру. У ході відпрацювання інформації про злочин дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань з’ясували місцезнаходження правопорушника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

Жінці надали медичну допомогу і призначили їй судово-медичну експертизу. Підозрюваного у скоєнні злочину взяли під варту. Йому загрожує до п'яти років в'язниці.

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