Зайшов у кімнату та накинувся: у Харкові 43-річний чоловік у хостелі зґвалтував 17-річну дівчину

Правоохоронці затримали підозрюваного через годину після повідомлення про злочин.

У Харкові в одному з хостелів 43-річний чоловік зґвалтував 17-річну дівчину, яка мешкала в сусідній кімнаті.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Інцидент стався 14 червня об 15:30. За даними слідства, в кімнату, де мешкала дівчина, зайшов 43-річний чоловік, який був її сусідом. Він накинувся на неповнолітню та зґвалтував її. Після вчиненого злочинець пішов із хостелу.

Правоохоронці затримали підозрюваного через годину після повідомлення про злочин. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, на Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню.

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