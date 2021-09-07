Зайшов до туалету, а вийти не зміг: у Дніпрі турист годину просидів у вбиральні

Зайшов до туалету, а вийти не зміг: у Дніпрі турист годину просидів у вбиральні

Відкрити двері, які заклинили, приїхали фахівці.

У Дніпрі турист застряг в кабіні нового туалету, обладнаного в одному з наймальовничіших місць міста.

Про це користувачі пишуть в соціальних мережах.

Інцидент стався в сквері Прибережний, який розташований на вулиці Набережна Перемоги. На території зони відпочинку є сучасний туалет, виконаний у футуристичному стилі. У кожному з них є кнопка виклику екстреної допомоги.

Турист з Одеси, який приїхав до Дніпра на екскурсію, зайшов до туалету, проте назад з нього вийти вже не зміг. Двері нового кабінки заклинило. Одесит просидів у вбиральні, чекаючи на допомогу, близько години.

“Охоронець та його керівник двері відчинити не змогли, тому викликали фахівця, який звільнив чоловіка”, — відзначили в соцмережі.

"Причиною даної ситуації став замок, що заклинив. Це перший випадок за два роки експлуатації. Нині замок відремонтований, санвузол працює справно. Сумарно турист пробув у вбиральні трохи більше ніж годину, проте жодних претензій чи агресії з його боку не було", — розповіли ТСН.ua в пресслубі міськради.

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