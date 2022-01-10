Заздалегідь придбали лопати і надувний човен: під Полтавою викрали бізнесмена і вимагали 1 млн доларів

Заздалегідь придбали лопати і надувний човен: під Полтавою викрали бізнесмена і вимагали 1 млн доларів

Чоловіка планували вбити після отримання грошей.

У Полтаві троє іноземців викрали місцевого підприємця і вимагали у нього 1 млн доларів США.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 30 грудня 2021 року у місті Пирятин невідомі силоміць заштовхали на заднє сидіння автомобіля місцевого підприємця і вивезли в Київську область. Вони вимагали у чоловіка 400 тисяч доларів США, а в подальшому збільшили суму до 1 млн дол США

Отримавши відмову, підприємця привезли у лісовий масив, де погрожували зброєю та побили до непритомності. Потім чоловіка утримували в одному з будинків Києва.



Готуючись позбавити підприємця життя, викрадачі заздалегідь придбали лопати, надувний човен, металеву гантель вагою 20 кг і дріт.

Вночі 8 січня 2022 року на березі річки Дніпро правоохоронці виявили двох підозрюваних, ще одного затримали у будинку, де тримали підприємця. Ними виявилися іноземці.

"Трьом іноземцям повідомлено про підозру у підготовці до умисного вбивства викраденої людини; незаконному позбавленні волі та викраденні людини, з корисливих мотивів, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, застосуванням зброї; вимаганні передачі чужого майна, з погрозою вбивства; незаконному заволодінні транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що Польщі затримали українця, який обікрав сусіда по квартирі. Він поцупив у нього 12 тисяч злотих (понад 82 тисячі гривень).

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