Зажадав телефон і вдарив у шию: у Кам'янському чоловік влаштував різанину

Потерпілий вижив завдяки вчасній допомозі.
У Кам'янському Дніпропетровській області п'яний чоловік вдарив незнайомого громадянина ножем у шию через те, що хотів вкрасти його смартфон.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, подія сталася ще у жовтні цього року неподалік залізничного вокзалу. Там чоловік розпивав спиртне з раніше незнайомим громадянином. Якоїсь миті він вирішив заволодіти мобільним телефоном "приятеля" і зажадав віддати йому смартфон. Коли власник гаджета відмовився, той дістав ножа і вдарив їм чоловіка в шию.
Врятувати потерпілого вдалося лише завдяки вчасній медичній допомозі. Згодом правоохоронці затримали та віддали під суд підозрюваного у скоєнні злочину.
“За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу та замаху на вбивство”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.
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