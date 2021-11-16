Зажадав телефон і вдарив у шию: у Кам'янському чоловік влаштував різанину

Зажадав телефон і вдарив у шию: у Кам'янському чоловік влаштував різанину

Потерпілий вижив завдяки вчасній допомозі.

У Кам'янському Дніпропетровській області п'яний чоловік вдарив незнайомого громадянина ножем у шию через те, що хотів вкрасти його смартфон.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, подія сталася ще у жовтні цього року неподалік залізничного вокзалу. Там чоловік розпивав спиртне з раніше незнайомим громадянином. Якоїсь миті він вирішив заволодіти мобільним телефоном "приятеля" і зажадав віддати йому смартфон. Коли власник гаджета відмовився, той дістав ножа і вдарив їм чоловіка в шию.

Врятувати потерпілого вдалося лише завдяки вчасній медичній допомозі. Згодом правоохоронці затримали та віддали під суд підозрюваного у скоєнні злочину.

“За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу та замаху на вбивство”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Читайте також:

Новини за добу: авто під колесами потяга, напад "Джокера" в метро і коментар Алека Болдвіна

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання