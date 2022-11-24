"Заживлено": в Офісі президента розповіли про ситуацію з підключенням електропостачання у регіонах

В Україні продовжують роботи з відновлення електропостачання в регіонах.

В Україні тривають заживлення областей після масштабної ракетної атаки РФ на енергосистему країни.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив в телеграм про ситуацію з підключеннями до електропостачання в регіонах.

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Так, починаючи з 21-ї години, 23 листопада електропостачання підключено на 90% у Львівській області.

В Одеській області поновлено водо- та теплопостачання, заживлено електропостачання, йде підключення абонентів. Після 21-ї години також було заживлено Запорізьку, Чернівецьку, Чернігівську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Харківську, Миколаївську, Дніпропетровську та Київську області.

В Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції з пересадки нирок. Лікарня під час операції працювала в режимі роботи на генераторах.

Сьогодні, починаючи з 8 ранку, Павло Тимошенко повідомив про заживлення ще кількох областей:

Кіровоградська область – заживлено. Підключена критична інфраструктура.

Вінницька область - заживлено.

Нагадаємо, що вчора, 23 листопада, через ракетні атаки РФ енергетики аварійно вимкнули світло в регіонах для збереження енергосистеми України. Сьогодні енергопостачання відновлюється.