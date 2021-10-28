Заживо згоріла людина: під Дніпром сталася пожежа у легковому авто

Заживо згоріла людина: під Дніпром сталася пожежа у легковому авто

Що саме спричинило пожежу, встановлюють правоохоронці.

У Підгородному Дніпропетровської області на тимчасовій зупинці спалахнув легковий автомобіль. Внаслідок події живцем згоріла людина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася 28 жовтня близько 04:55 на вулиці Українська. Вже на місці рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці спалахнув легковий автомобіль "ВАЗ". Вогонь повністю знищив транспортний засіб.

Внаслідок події живцем згоріла людина. Його підлогу та особисті дані встановлюють.

Що саме стало причиною того, що сталося, невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Чернівцях біля обладміністрації згорів пасажирський автобус. Пасажири з авто встигли вибігти.

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