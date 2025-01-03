Збагатились на полеглих воїнах: у Дніпрі судитимуть шахраїв

Шахраї обкрадали загиблих військових у морзі Дніпра. Обвинувальний акт проти причетних до обкрадання загиблих військових на 1,5 млн грн вже передали до суду.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.

"Серед учасників групи був ІТ-фахівець. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів. Після цього шахраї знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переказували гроші на власні рахунки", – йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, один із фігурантів – санітар моргу. Інші обвинувачені — працівник бюро судмедекспертизи, ІТ-фахівець, який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість. Усім їм від 27 до 42 років.

Наразі всі учасники групи перебувають під вартою.

Нагадаємо, злочинна група осіб створила фішинговий веб-сайт "єДопомога", куди заманювала людей з метою отримати доступ до їх рахунків та привласнити гроші. Жертвами злочинців стали вісім громадян, у яких шахраї відібрали загалом майже 100 тисяч гривень.

Читайте також: