Збагатилися на 74 мільйони: у Житомирській області розкрили масштабну схему розкрадання землі за участі чиновників

Збагатилися на 74 мільйони: у Житомирській області розкрили масштабну схему розкрадання землі за участі чиновників

Члени оборудки незаконно заволоділи понад 1,2 тис. га землі.

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконної приватизації земель у Житомирській області за участю посадовців держорганів. Оборудка завдала збитків громаді на понад 74 млн гривень.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Як зазначає пресслужба бюро, працівники ДБР повідомили про підозру керівнику одного з приватних підприємств. Він спільно із державними реєстраторами та посадовцями Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області незаконно заволодів понад 1,2 тис. га землі.

"Чоловік у 2019 році став засновником приватного підприємства, яке оголосило себе правонаступником одного із колгоспів, що колись володів землями на Житомирщині", — йдеться в повідомленні ДБР.

У 2020 році підприємець почав оформлювати право власності на землі об’єднаної територіальної громади на підставі державних актів щодо власності на землю цього колгоспу. Справа в тому, що строк дії актів давно завершився.

Внаслідок таких шахрайських дій підприємець збагатився на понад 74 млн гривень. Державні реєстратори та посадовці Держгеокадастру без правових підстав зареєстрували за комерсантом комунальну землю площею більше ніж 1,2 тис. га.

Тепер горе-підприємця підозрюють за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України. Тобто чоловікові висунуто обвинувачення у шахрайстві, вчиненому організованою групою, та зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

За таке правопорушення передбачаено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють коло причетних до обрудки осіб. На сьогодні земля, якоб заволоділи незаконним методом, перебуває під арештом.

Нагадаємо, у 2021році Україна встановила рекорд зі збору зернових, зернобобових та олійних культур на позначці у понад 106 млн тонн. У Кабміні це вже назвали абсолютним максимумом за всю історію держави.

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