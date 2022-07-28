Збагатів на махінаціях з радіоактивними матеріалами з Чорнобильської АЕС: викрито підприємця

Правоохоронці викрили підприємця, що займався незаконними оборудками із радіоактивними матеріалами з Чорнобильської АЕС.
Зазначається, що фігурант уклав договір із Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС" на надання послуг із демонтажу, перероблення та звільнення від регулюючого контролю обладнання машинної зали одного з блоків атомної електростанції
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Втім, підозрюваний підробив документи. Саме тому замість фактичної деактивації конструкцій він отримав рішення щодо звільнення їх від регулюючого контролю. Таким чином зловмисник заволодів державними коштами на суму понад 3 млн гривень.
Також встановлено, що підприємець передав третім особам майже 392 тонни заражених радіацією демонтованих матеріалів.
Як повідомлялося, у Києві затримали зловмисників, які шляхом обману виманювали гроші у родичів військових. Шахраї брали інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих військовослужбовців. Рідним обіцяли допомогти звільнити чоловіків з полону.
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