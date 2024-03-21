Збагатився на понад 50 млн гривень: ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Офісом генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього очільника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України.

Про це повідомили в Офісі генрокуратури.

За даними слідства, чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема, йдеться про автомобіль Toyota, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Сума перевищує його законні доходи.

Правоохоронці здійснює обшуки за місцем проживання затриманого. Також вирішують питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконні активи накладено арешт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексочільнику правління "Укрзалізниці" Кравцову вручили підозру у справі про розкрадання 11,4 млн грн.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні викрили схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн.

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