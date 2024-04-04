Збагатився на закупівлі трансформаторів для "УЗ": ексраднику ОП Шилу обрали запобіжний захід

У четвер, 4 квітня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому співробітнику СБУ і раднику ОПУ Артему Шилу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн.

Про це повідомляє Громадське.

Його підозрюють в організації злочинної групи, яка заволоділа майже 95 млн грн "Укрзалізниці" під час закупівлі трансформаторів. Слідчі встановили, що трансформатори закуповувались через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни-агресорки, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

За інформацією кореспондентів, судове засідання тривало два дні. Суд постановив: 60 днів під вартою або 30 млн застави.

Як повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, наразі затримано чотирьох фігурантів схеми - керівника організованої групи та трьох інших учасників схеми.

Раніше ТСН.ua з власних джерел стало відомо, що керівником організованої групи був колишній радник Офісу президента і посадовець СБУ Артем Шило. ТСН.ua зібрав все, що відомо про фігуранта і скандальну історію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ КОРУПЦІЙНИЙ СКАНДАЛ! Ексрадника Офісу президента піймали "на гарячому"!

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