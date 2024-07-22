Збагатився під час війни: що відомо про волонтера на Lamborghini Владімірова - розслідування

У волонтера Олексія Владімірова від початку повномасштабного вторгнення раптово збільшилася кількість нових преміум авто.

Про це йдеться у розслідуванні "УП".

За даними джерел "УП", заробляє Владіміров на державних підрядах та на оборонці. Більш ретельний пошук показує, що в червні минулого 2023 року хлопець придбав елітний спорткар Lamborghini Huracan, а вже за два місяці, у вересні – Range Rover останньої моделі.

"Ніхто не знає, хто це, але в нього ламба, тому на всяк випадок всі вітаються", – так в елітному столичному спортклубі "Царський" описують 37-річного Олексія Владімірова.

Волонтер Олексій Владіміров з мером Києва Кличком

У розслідуванні йдеться, що Владіміров офіційно володіє збитковим столичним рестораном грузинської кухні "Сапераві", на початку повномасштабного вторгнення фотографувався у військовій формі, а в додатку Getcontact записаний як "Кличко гуманітарка" та "відкат від тендеру", "Кличко. Цемент" і так далі.

Волонтер Олексій Владіміров

Крім того, волонтер через истему "Шлях" він регулярно їздить на відпочинок за кордон. І приймає у себе в ресторані мера Києва Віталія Кличка та представника державної компанії, яка закуповує зброю за кордоном.

Додамо, в Сумах правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який продавав волонтерські посвідчення чоловікам.

Читайте також: