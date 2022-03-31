"Збережемо науковий потенціал Луганщини": Гайдай розповів, куди переїхали виші з початком війни

Виші області працюють у дистанційному форматі.
Заклади вищої освіти Луганської області, які тимчасово переїхали до Рівного, Дніпра, Полтави, Хмельницького, Кам’янець-Подільського, відновлюють освітній процес.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
Луганський державний медичний університет переміщено до Рівного.
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка – до Дніпра.
Центр управління Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка тимчасово переведено до Полтави. Зазначається, що вісім навчально-наукових інститутів, три факультети, 25 відділів, шість фахових коледжів, а також Регіональний центр професійної освіти працюють у дистанційному режимі. Освітній процес в університеті відновлено 11 березня у змішаній формі.
Колектив Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля сконцентровано в Дніпрі, Хмельницькому і Кам’янець-Подільському.
Наприклад, у Дніпрі університет імені Олеся Гончара надав приміщення для організації дистанційного навчального процесу. У гуртожитку виділили кімнати для проживання студентів і викладачів. За словами Гайдая, до Дніпра премістилася частина адміністрації, студенти і викладачі трьох факультетів.
У Хмельницькому університеті виділили п’ятиповерхову будівлю, де розміщувався приватний виш. Завядки цьому є можливість здійснювати повноцінний навчальний процес.
Представники інших факультетів і частина адміністрації перебувають у Кам’янець-Подільському. Місцевий виш надав приміщення для організації робочих місць, а також виділяє кімнати в гуртожитку для проживання співробітників і студентів.
"Вдячний владі та науковій спільності багатьох міст, які прийняли наших викладачів і студентів. Надали приміщення під освітній процес, наукову роботу, а головне – для житла. Завдяки такій підтримці, ми збережемо науковий потенціал Луганщини, молодь зможе отримувати вищу освіту у наших закладах, які, ми всі віримо, невдовзі повернуться у рідну область", - анголосив Гайдай.
Як повідомлялося, у МОН дали рекомендації вишам, як закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану. Міносвіти рекомендувало коледжам та університетам в умовах воєнного стану для студентів невипускних курсів перенести частину освітніх компонентів на наступний навчальний рік.