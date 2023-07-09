Збереження дубляжу українською в кінотеатрах – петиція набрала необхідну кількість підписів

Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів.

Петиція з вимогою залишити дубляж українською мовою для фільмів у кінотеатрах набрала необхідну кількість голосів – її підписали понад 27 тисяч осіб.Петиція з вимогою залишити дубляж українською мовою для фільмів у кінотеатрах набрала необхідну кількість голосів – її підписали понад 27 тисяч осіб.

Автор петиції, яка була створена на сайті президента України 4 липня, Павло Скороходько, відповів на поданий президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні".

Павло Скороходько – актор та режисер дублювання, офіційний голос Гаррі Поттера.

Автор петиції просить внести зміни до тієї частини законопроєкту, що стосується використання англійської мови у сфері кіно (п.4 ст.9).

"В Україні дубляж уже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання. Його скасування, нехай поступово, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв її значній популяризації", - йдеться у тексті петиції.

Павло Скороходько також припустив, що одним із наслідків нововведень буде менша відвідуваність кінотеатрів, що завдасть шкоди всій галузі кіноіндустрії, зокрема й виробництву дубльованих кінопродуктів.

"Ба більше, подібне рішення гарантовано підштовхне потенційного глядача до перегляду кінофільмів на піратських сайтах російською мовою, оскільки стрічки, які глядач захотів би переглянути, не будуть перекладені українською", - наголосив він.

Тепер, після набраних понад 25 тисяч голів, її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт №9432, який має офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" передбачає, що від 2027 року усі англомовні фільми у кінотеатрах показуватимуть мовою оригіналу із українськими субтитрами.

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