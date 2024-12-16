Збереження репродуктивного здоров’я в умовах гуманітарної кризи: медики прифронтових областей пройшли навчання та отримали обладнання

За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень до 2050 року в Україні може залишитися 25 мільйонів людей. Серед основних причин — війна, виїзд українців за кордон, передчасн смертність та рекордно низька народжуваність.

Про репродуктивне здоров’я українців як запоруку відродження нації, покращення доступності та якості медичних послуг говорили під час конференції «Життєво важлива, гендерно чутлива та інклюзивна допомога у сфері сексуального і репродуктивного здоров’я та гендерно зумовленого насильства в умовах гуманітарної кризи».

«Війна завжди породжує гуманітарну кризу. Йдеться про загрозу життю і здоров’ю людей, руйнування медзакладів. Медики дійсно перебувають на передовій цієї боротьби. Кожна гуманітарна криза несе з собою підвищення рівня насильства, зниження народжуваності. Тому сьогодні ми говоримо про репродуктивне здоров’я як основу відродження країни», — зазначила Леся Хмель, програмна координаторка благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї».

Щоби посилити спроможність медиків надавати послуги, зокрема і постраждалим від гендерно зумовленого насильства, у Дніпропетровській і Запорізькій областях впродовж року реалізовувався важливий проєкт. Для майже 600 медичних працівників провели десятки тренінгів, а лікарні отримали понад 200 одиниць обладнання для гінекологічних кабінетів, медпрепарати для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, безпечного переривання вагітності, лікування після пережитого сексуального насильства.

«Проєкт реалізували в областях, які постраждали від повномасштабної війни найбільше, якщо не говорити про Донецьку та Луганську, де тривають бойові дії. Цей досвід допоможе не лише Україні. Ми вже готові консультувати й навчати інші країни, як вибудовувати систему реагування, адже це складний процес. Як об’єднати фахівців, побудувати логістичні маршрути, створити запас медикаментів, визначити основні проблеми та допомогти людям», — розповіла Тетяна Орабіна, заступниця Генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Також у межах проєкту запущено чат-бот «Твій Plan B» і гарячу лінію 0 800 208 288 з питань сексуального і репродуктивного здоров’я та допомоги у випадку сексуального насильства. Вони націлені на Дніпропетровську і Запорізьку області, але працюють по всій Україні. Кожен десятий користувач чат-бота шукає інформацію про дії у разі сексуального насильства.

Серед жінок віком від 30 до 54 років рак молочної залози є основною причиною онкологічної захворюваності та смертності, а рак шийки матки — на другому місці. Водночас відсоток пізнього діагностування цих видів раку збільшується. Про це розповіла Ірина Волошина, професорка навчально-наукового тренінгового центру сімейної медицини імені О. О. Богомольця.

«Медичні послуги в Україні для постраждалих від сексуального насильства на рівні первинної медичної допомоги та в стаціонарах залишаються обмеженими. Причина — це брак підготовленого медичного персоналу. Кількість травм під час пологів зростає як у жінок, так і у немовлят, і це також може бути результатом браку компетенцій», — наголосила Ірина Волошина.

Захід відбувся у межах проєкту «Життєво важлива, гендерно чутлива та інклюзивна допомога у сфері СРЗ та ГОН для постраждалих від конфлікту людей усіх статей в Україні та Польщі», що впроваджується БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» спільно з міжнародною гуманітарною організацією CARE.UKRAINE за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.