Як і чим підживлювати томати в червні? / © pixabay.com

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Обприскування особливо ефективне в разі, коли ґрунт надто важкий, через що погано пропускає поживні речовини, або закислений. Хоча таке підживлення не вирішить проблему, але допоможе рослинам вирости й дати великий урожай.

Коли і чим підживлювати помідори в червні від шкідників і хвороб

Хвороби уражають томати дуже часто. При цьому не важливо, росте кущ у відкритому ґрунті чи в теплиці. Всі види помідорів потребують захисту, який найпростіше забезпечити саме за допомогою обприскування.

Вже від середини червня досвідчені городники починають проводити профілактичні заходи для захисту томатів від фітофтори. Саме це захворювання найчастіше уражає помідори. Для цього використовують лише засоби протигрибкової дії, які розводять згідно з інструкцією.

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Для ранніх сортів томатів зазвичай використовують біопрепарати, щоб овочі вже можна було сміливо їсти через 3-4 дні після оброблення. Якщо рослини вже хворіли на фітофтору або ви побачили перші її ознаки на листі, знадобляться фунгіциди.

Якщо ви помітили на листі помідорів білокрилку чи її личинок, терміново потрібно обприскати насадження інсектицидом. Чітко дотримуйтеся інструкцій та всіх запобіжних заходів.

Чим обробити томати для зростання та великих плодів

Завдяки правильному підживленню в червні рослини нарощують вегетативну масу, зміцнюють кореневу систему, формують велику кількість зав'язей та смачних плодів у майбутньому. Для першого підживлення (до квітіння та утворення зав'язей) рекомендовано використовувати сечовину (на 10 л води - 50-60 г речовини).

Якщо у рослин бліде листя, до розчину сечовини потрібно також додати 1,5 г сульфату натрію (на кожен літр).

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Коли на кущах вже з'явилися перші зав'язі, кущі томатів підгодовують фосфорно-калійними добривами. Використовуйте таку концентрацію: на 10 л води - 7-10 г сірчанокислого калію та 10 г суперфосфату.

Часто томати хворіють через дефіцит міді, тому варто додатково обприскати кущі мідним купоросом. Цей засіб особливо ефективний у разі, коли на рослині почало скручуватися листя. Щоб обприскати, приготуйте такий розчин: на 1 л води - 1-2 г мідного купоросу 0,1-0,2%.

Обробляють томати лише за похмурої погоди або ввечері.

Після початку плодоношення томати додатково підживлюють попелом, борною кислотою та йодом. Цей засіб готується дуже просто: до 5 л окропу додати 1,5-2 л попелу і 10 г борної кислоти. Суміш остудити, довести її об'єм до 10 л, додати одну баночку йоду і дати настоятися добу.

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Перед обприскуванням розчиніть 1 л розчину в 10 л води. Завдяки такій суміші пришвидшиться плодоношення, а також томати стануть більш стійкими до фітофтори.

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