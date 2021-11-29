"Збережи їй життя": у Харкові волонтери створили соціальний ролик щодо профілактики ДТП (відео)

Волонтери створили ролик, а рекламні агенції зголосилися показувати його на своїх екранах.

Ситуація з ДТП у Харкові останнім часом кричуща. Громадські активісти і бізнесмени вирішили привернути увагу містян до цієї проблеми. Окрім того, що група адвокатів зголосилася безкоштовно представляти інтереси постраждалих у резонансних ДТП, група рекламних студій безкоштовно створила соціальний ролик для ГО "Безпечний Харків", який нагадує водіям про дотримання правил дорожнього руху.

Про це в соцмережі повідомив харківський бізнесмен Юрій Сапронов.

"Люди - ви неймовірні! Неймовірні харків'яни. Спочатку 14 адвокатських груп погодилися працювати, працюють і працюватимуть безкоштовно, - захищаючи харків'ян у громадському проекті "Безпечний Харків". Потім сотні харків'ян, різних професій, записалися волонтерами в проект. Потім протягом тижня 6 продакшн-відео-рекламних студій зробили безкоштовно перший соціальний ролик, який буде на всіх екранах міста. Всі власники рекламних площин міста погодились безкоштовно розмістити на своїх ТВ екранах перший ролик", - розповів Сапронов.

За його словами, соціальний ролик "Збережи їй життя. Дотримуйся ПДР" вийде в ефір завтра, 30 листопада на екранах на вулицях, в метро, ​​в аеропорту - 12 разів годину.

Нагадаємо, що Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей. Усі вони загинули, зокрема і трирічна дитина.

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