Зберігав у храмі: у Львівській області священник торгував в Інтернеті вогнепальною зброєю і боєприпасами

Чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

У Львівській області правоохоронці затримали священника, який продавав в Інтернеті вогнепальну зброю і боєприпаси. Чоловік вже два рази притягався до відповідальності за поширення вогнепалу.

Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Національної поліції 11 червня.

Так, за даними правоохоронців, в одному з сіл Львівської області чоловік переробляв травматичну та газову зброю під стрільбу бойовими патронами. Поширював товар через інтернет, а замовникам відправляв поштою.

"Оперативники протягом декількох місяців документували злочинну діяльність 47-річного чоловіка. Здивувало правоохоронців і те, що зазначені злочини скоював священик однієї з церков у Львівській області, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення", — розповіли в Департаменті карного розшуку Нацполіціі.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили та направили на експертизу кілька видів вогнепальної зброї, боєприпаси і документи. Вогнепал священик зберігав навіть у храмі.

"За даним фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського міського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", — додали в Національній поліції області.

Наразі тривають досудові розгляди.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині спіймали ділків, які продавали зброю та боєприпаси із зони ООС. Нелегальний бізнес працював понад рік.

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