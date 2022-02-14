"Зберігайте спокій та холодний розум": СБУ просить не піддаватися паніці та не вірити фейкам

"Зберігайте спокій та холодний розум": СБУ просить не піддаватися паніці та не вірити фейкам

В СБУ запевнили, що "готові захищати Україну та протистояти ворогу".

Служба безпеки України опублікувала заяву на тлі потужної хвилі гібридної війни, яка завдає безпрецедентного впливу на вітчизняний інформаційний простір, та закликала українців зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Відповідну заяву СБУ розмістила у понеділок, 14 лютого.

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"Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни.СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє", - зауважили в СБУ.

У пресслужбі СБУ наголосили, що вони постійно аналізують різні сценарії розвитку подій і що в них є чіткий план дій на кожен із них. Та додають, що їхні співробітники працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади Служба безпеки України "готова реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це".

"Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків", - звернулися в СБУ до українців.

Раніше повідомляли, що відбувається на кордонах, у морі та на дипломатичних переговорах на порозі можливої війни з РФ.

Варто зазначити, що західні ЗМІ повідомили, що ЦРУ та американські військові надіслали НАТО та союзникам інформацію про можливий напад Росії на Україну 16 лютого. Таку ж інформацію союзникам ніби повідомив і президент США Джо Байден, пише видання Politico з посиланням на джерела.

Водночас у Пентагоні не підтвердили інформацію, що ніби Росія планує повномасштабний військовий наступ на Україну від 16 лютого.

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