Зберуть консиліум: у Харкові розповіли про стан двійнят, які з батьками потрапили у смертельну ДТП на Окружній

Хлопчика зняли з витяжіння і хочуть перевести до іншої лікарні.

У Харкові 3-річного хлопчика, який постраждав у ДТП на Окружній дорозі, планують перевести з Міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова до лікарні №17.

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Про це повідомляють на сайті Харківської міської ради з посиланням на словазаступниці міського голови Світлани Горбунової-Рубан.

За її словами, для цього зберуть консиліум лікарів, які ухвалять остаточне рішення. Хлопчика хочуть перевести до дитячої травматології в одну палату з сестрою.

3-річний Денис переніс серйозну операцію на стегні, лікарі збирали кістку буквально по шматочках. Наразі дитину зняли з апарату для витяжіння. Стан його сестри – стабільний, вона одужує, і планується, що дівчинка скоро вставатиме з ліжка.

Також Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що на наступному засіданні виконавчого комітету міської ради буде прийняте рішення про опікунство над дітьми. Їх виховуватиме 31-річна сестра загиблої матері, яка має власну 10-річну дитину.

Нагадаємо, що трирічні хлопчик та дівчинка постраждали у ДТП на Окружній дорозі 12 січня, іхні батьки загинули.

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