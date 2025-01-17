Збіг обставин чи диверсія: в одному із барів Бердянська отруїлися окупанти

Російські військові, які приїхали з Маріуполя, вирішили відпочити у місцевому барі, де отруїлися.

Про це повідомив жіночий партизанський рух на окупованих територіях України "Зла Мавка".

Окупанти, які приїхали на вихідні з Маріуполя до Бердянська, вирішили трохи розважитись та завітали до одного з тутешніх барів. В якому саме закладі громадського харчування відпочивали росіяни — не уточнюється з міркувань безпеки.

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Однак замість святкового вечора двоє з них опинилися у важкому стані в лікарні.

"Чи це збіг обставин, чи хтось із гостей "допоміг" окупантам, або ж у алкоголь потрапило щось не те — залишається загадкою. Схоже, російським солдатам варто ретельніше обирати місця для відпочинку",– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську вранці 24 грудня стався вибух. Внаслідок чого згоріла автівка, яка, ймовірно, належала голові окупаційної ради Василю Нечету.

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