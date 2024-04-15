Збили одразу дві автівки: у Хмельницькому школярка загинула у жахливій ДТП (фото)

Дівчина від отриманих травм померла на місці події.

У Хмельницькому водій KIA Carnival на смерть збив на пішохідному переході дівчину. Стало відомо, що загиблою в жахливій ДТП є 16-річна випускниця однієї з гімназій Красилівської громади.

За інформацією поліції Хмельницької області, ДТП сталась по вулиці Панаса Мирного в мікрорайоні Виставка.

"Попередньо встановлено, що 62-річний водій автомобіля KIA Carnival на пішохідному переході скоїв наїзд на 16-річну дівчину. У результаті потерпілу відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї наїхав автомобіль KIA K7, за кермом якого перебувала 37-річна хмельничанка", – йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП дівчина від отриманих травм загинула на місці події.

У соцмережах повідомили про загибель випускниці Дружненської гімназії Красилівської громади. Допис зі співчуттям опублікували на Фейсбук-сторінці навчального закладу.

"З глибоким сумом висловлюємо щирі співчуття з приводу трагічної загибелі рідним та близьким нашої випускниці, призерки багатьох олімпіад і конкурсів, Андрощук Іванни. Легких хмаринок тобі, Іванко. Ти назавжди залишишся в пам’яті життєрадісною та усміхненою дівчинкою", – йдеться у дописі.

Водієві, який збив дівчину, повідомлено про підозру, повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За попередніми даними слідства, підозрюваний за кермом автомобіля KIA Carnival перевищив дозволену швидкість руху, не зупинився перед пішохідним переходом та скоїв наїзд на дівчину.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині під час зіткнення мотоциклів трагічно загинула 16-річна дівчина.

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