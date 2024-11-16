Збили всю сім'ю на пішохідному переході: в Черкасах сталася моторошна ДТП

У Черкасах 16 листопада сталося ДТП на перехресті вулиць Сергія Амброса та Кобзарської.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Причини та офіційна інформація не відома, є лише припущення, що водію стало зле, або ж він переплутав педалі.

Редактори Telegram-каналу закликали громадян бути обережними.

"Рекомендуємо пришвидшувати свій крок на пішохідних переходах, не бігти а саме швидше звичайного переходити дорогу, щоб швидше покинути зону небезпеки. При цьому уважно дивитись по сторонам і під ноги", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали 88-річну жінку на майже 100 тис. грн за схемою "ваш син потрапив у ДТП".

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