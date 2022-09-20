"Збилися в отару від ЗСУ і палять у повітря": кадирівські тіктокери записали черговий відосик (відео)

Тіктоквійська Кадирова і далі продовжують ганьбитися в Україні.

Тепер до своїх відео вони додали драматизму з пораненнями. Перебуваючи під натиском ЗСУ, вони все одно не забувають про лайки в Мережі.

Відео наляканих кадирівців, які воюють з повітрям, виклав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Дон-донівські вівці збилися в отару під вогнем ЗСУ, але, як і раніше, стріляють у повітря і знімають TikTok. Просто к*нчені ідіоти", - не добираючи слів, прокоментував побачене Геращенко.

На кадрах видно, як підрозділ кадирівців заховався в окопах, а десь неподалік йде бій. На передньому плані поранений в пах вояка позує на відео. Його товариші тим часом гатять з автомату з окопу в повітря однією рукою, не цілячись і дивлячись не в напрямку пострілів, а в кадр.

Нагадаємо, що на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих з "ЛДНР". Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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