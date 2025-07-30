Збільшення виплат за службу за контрактом: Шмигаль пояснив ситуацію

Виплати військовим / © ТСН

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Усі виплати українським військовим здійснюються з українського бюджету. Збільшити виплати за службу за контрактом, як це зробила Росія, можливо лише за умови, що вдасться зібрати більше податків.

На цьому наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС.

За його словами, станом на сьогодні Україна віддає захисникам усе, що збирає до бюджету.

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«Сьогодні Україна збирає близько 50 мільярдів доларів податками. І це наш внесок як держави у війну», — пояснив міністр.

Водночас він додав, що Росія витрачає на війну 120+ мільярдів доларів.

«Для того, щоб тримати фронт, ми маємо витрачати не менше. Якщо ми хочемо вигравати, маємо витрачати більше. Зі 120 мільярдів 50 плюс дає Україна, 60-70 дають партнери», — зазначив Шмигаль.

Український міністр зауважив, що під час засідання «Рамштайну» йшлося про те, що наступного року Україна буде потребувати 60 мільярдів доларів від партнерів, щоб протистояти російській агресії.

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«Заробітну плату військових Україна оплачує сама зі своїх податків. Якщо зможемо збирати більше податків, зможемо платити більшу зарплату. Станом на сьогодні ми все, що збираємо, все віддаємо нашим військовим», — повторив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри звернутися до європейських партнерів із проханням допомогти фінансово у питанні підвищення грошового забезпечення для українських військових.