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Збільшення допомоги Україні від США та COVID-прогноз Білла Ґейтса. П'ять новин, які ви могли проспати

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Збільшення допомоги Україні від США та COVID-прогноз Білла Ґейтса. П'ять новин, які ви могли проспати

Операція об'єднаних сил / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • В разі вторгення РФ до України США готові збільшити оборонну допомогу Києву, посилити присутність НАТО у Східній Європі та запровадити економічні санкції проти Кремля, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Читати далі –>
  • США у межах схваленої додаткової оборонної підтримки для України в розмірі 200 мільйонів доларів нададуть країні радіолокаційні системи та морське обладнання, дізналися в Politico. Читати далі –>
  • У Держдепі заявили, що переговори між США і Росією завершаться успіхом лише в разі "атмосфери деескалації", для досягнення якої Москві необхідно пояснити або зупинити військові навчання поблизу кордонів з Україною. Читати далі –>
  • Аньян (провінція Хенань) став третім містом у Китаї, жителям якого заборонили виходити з дому через спалах COVID-19. Читати далі –>
  • Американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс вважає, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон". Читати далі –>
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