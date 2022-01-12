Збільшення допомоги Україні від США та COVID-прогноз Білла Ґейтса. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- В разі вторгення РФ до України США готові збільшити оборонну допомогу Києву, посилити присутність НАТО у Східній Європі та запровадити економічні санкції проти Кремля, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Читати далі –>
- США у межах схваленої додаткової оборонної підтримки для України в розмірі 200 мільйонів доларів нададуть країні радіолокаційні системи та морське обладнання, дізналися в Politico. Читати далі –>
- У Держдепі заявили, що переговори між США і Росією завершаться успіхом лише в разі "атмосфери деескалації", для досягнення якої Москві необхідно пояснити або зупинити військові навчання поблизу кордонів з Україною. Читати далі –>
- Аньян (провінція Хенань) став третім містом у Китаї, жителям якого заборонили виходити з дому через спалах COVID-19. Читати далі –>
- Американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс вважає, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон". Читати далі –>